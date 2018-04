Napoli: Maschio Angioino aperto il 25 aprile e l’1 maggio

- Il Maschio Angioino si "libera" e apre i suoi portoni con nuove aperture straordinarie: per il lungo ponte del 25 aprile e del 1 maggio 2018 è possibile conoscere le storie e i luoghi occulti di Napoli in compagnia delle associazioni IVI-Itinerari Video Interattivi e Timeline Napoli, in modo innovativo - scegliendo i tour virtuali - e avventuroso - calandosi nei nuovi itinerari avventura -, ma non solo. Dalla mattina al pomeriggio (25 e 29 aprile e 1 maggio dalle ore 10 alle ore 13; il 26-27-28-30 aprile dalle ore 10 alle ore 16), i visitatori potranno accedere a spazi del maniero non sempre accessibili al pubblico, prenotando attraverso IVI e Timeline le seguenti diverse visite guidate tematiche: il "Graal tra storia e mistero", "Archeologia sottosopra", "Lucrezia d'Alagno - Il segreto celato", "La linea del tempo". (segue) (Ren)