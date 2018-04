Campania: Zinzi (FI), dai giovani segnale importante su trasporti e ambiente

- "La proposta di legge illustrata oggi dagli alunni di Santa Maria a Vico coniuga brillantemente due temi molto importanti: il rispetto per l'ambiente ed il sostegno alla mobilità interna. Un segnale importante che, provenendo dai più giovani, va accolto come invito alle istituzioni e fatto nostro". A dichiararlo è stato il consigliere regionale casertano, Gianpiero Zinzi, che questa mattina ha presieduto una seduta di Consiglio regionale nell'ambito del progetto 'Ragazzi in Aula'. A sedere tra i banchi dell'Assise è stata una rappresentanza di studenti delle seconde classi dell'Istituto Majorana- Bachelet di Santa Maria a Vico che hanno illustrato, e poi approvato, la proposta di legge "Trasporto pubblico campano". Ad accompagnare gli studenti sono state le docenti Pasquita Correra, Lidia Marro, Giuseppina Massaro, Antonietta Pascarella.(Ren)