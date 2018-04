Napoli: Maggio dei Monumenti 2018 dedicato a Giambattista Vico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 27 aprile alle 12.00, nella sala Giunta di P.zzo San Giacomo, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e l'assessore alla Cultura e al Turismo Nino Daniele presenteranno alla stampa il programma 2018 del Maggio dei Monumenti (28 aprile - 3 giugno), dedicato quest'anno a Giambattista Vico a 350 anni dalla nascita. Con il sindaco e l'assessore interviene per l'Istituto per la Storia del pensiero filosofico e scientifico moderno del Consiglio Nazionale delle Ricerche la professoressa Manuela Sanna, coordinatrice delle celebrazioni per il 350° anniversario della nascita di Vico. Sono stati invitati a partecipare gli enti e gli istituti culturali del comitato scientifico promotore dell'evento e le associazioni che hanno contribuito alla realizzazione delle attività in calendario.(Ren)