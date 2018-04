Napoli: Verdi, offese e minacce sui social per il dossier contro i parcheggiatori abusivi

- "Chiediamo alle forze dell'ordine di verificare la fondatezza delle minacce rivolte al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, al consigliere comunale Marco Gaudini e al conduttore radiofonico Gianni Simioli, presi di mira sui social con offese e minacce dopo la presentazione del dossier contro i parcheggiatori abusivi che è stato poi consegnato in Prefettura e al comandante della polizia municipale di Napoli". A chiederlo i Verdi, con i portavoce regionali della Campania Vincenzo Peretti e Benedetta Sciannimanica, per i quali "potrebbero essere i soliti commenti dei 'leoni da tastiera', ma sarebbe opportuno un approfondimento da parte delle forze dell'ordine anche perché, nel corso dell'ultimo anno, Borrelli è stato più volte preso di mira come ha ricordato anche il recente rapporto di Avviso pubblico sugli Amministratori minacciati nel corso dell'ultimo anno". "Nel rapporto si legge che, per la prima volta, la Campania è la regione maggiormente "sotto tiro" dell'intero panorama nazionale, con 86 atti di intimidazione e minaccia censiti nel corso del 2017, facendo registrare un aumento del 34% rispetto all'anno precedente", hanno aggiunto Peretti e Sciannimanica, sottolineando che, nel rapporto si ricordano "le reiterate minacce nei confronti del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, destinatario di una lettera minatoria che coinvolge anche il sindaco Luigi De Magistris e il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, e di un'intimidazione rivendicata da Forza Nuova, mediante uno striscione apparso nel quartiere di Fuorigrotta in cui si invita il consigliere a farsi gli affari suoi". (Ren)