Campania: Ciaramella (Pd), nuova proroga per i laboratori. Non ci fermiamo

- "Ho incontrato oggi il presidente De Luca per fare il punto sulla nostra battaglia per salvare la medicina territoriale assicurata dai laboratori di prossimità. Il presidente ha confermato l’impegno sulla questione, abbiamo parlato di una proroga fino a giugno e della costruzione di un gruppo di lavoro che raccolga osservazioni e approfondimenti svolti fino ad oggi". Così, in una nota, la consigliera regionale campana del Pd Antonella Ciaramella, per la quale "non dobbiamo perdere attenzione e rigore, ogni giorno che passa c’è un laboratorio che muore e un professionista che perde il posto di lavoro mentre le finanziarie si ingrassano! Questo dimostra la vendita della Lifebrain a gruppo finanziario Investindustrial". "La salute dei cittadini non è una cedola finanziaria e la mia azione politica non arretrerà di un millimetro fino a che non otterremo una riorganizzazione equa", ha concluso Ciaramella. (Ren)