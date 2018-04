Napoli: Maschio Angioino aperto il 25 aprile e l’1 maggio (3)

- "Archeologia sottosopra - In memoria di Ilaria Iodice" è l'ultimo percorso aperto da Timeline Napoli che parte dall'area archeologica, individuando la stratificazione storica del castello, per arrivare a scoprire i falchi e il meraviglioso panorama delle terrazze. "La linea del tempo" è una visita ideata da Timeline Napoli che per scoprire e approfondire la storia e le leggende del castello, partendo sempre dal sottosuolo per risalire la linea del tempo fino ai giorni nostri. "Il segreto del Drago" è la caccia al tesoro storica che condurrà i bambini (dai 6 ai 12 anni) alla corte di Alfonso I d’Aragona per scoprire – muniti di mappa e accessori – la vera storia del re, capostipite del ramo aragonese di Napoli, e i segreti a lui legati. Tutto solo previa prenotazione: 3317451461 (Ren)