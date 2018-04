Auchan: assessore Palmeri, azienda si confronti con assessorati lavoro e attività produttive

- "Siamo venuti a conoscenza di questa vicenda da una lavoratrice perche' Auchan non ha ben comunicato su di essa e non ha ricercato un confronto con le Istituzioni che, quotidianamente, si occupano delle vertenze delle imprese che vedono a rischio i propri livelli occupazionali e, alla luce dell'audizione di stamani, necessitiamo di maggiore chiarezza e di certezze sul futuro dei lavoratori e sulle condizioni che il nuovo player intenderà applicare". E' quanto ha affermato l'assessore regionale della Campania al Lavoro Sonia Palmeri, intervenendo questa mattina all'audizione, in III Commissione consiliare, sulla vertenza Auchan. "Per questo è fondamentale che l'azienda si confronti con gli assessorati regionali al lavoro e alle attività produttive a tutela di tutti i lavoratori e per verificare, fino in fondo, se non ci sia la possibilità da parte di Auchan di rivedere le proprie decisioni riguardanti il futuro dell'ipermercato di via Argine", ha aggiunto l'assessore Palmeri, che ha chiesto all'azienda di non chiudere con la cessione del ramo d'azienda il 30 aprile. (Ren)