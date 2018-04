Napoli: Catalano (Corte dei Conti), piani economici per frenare fallimenti società pubbliche

- "Per le società pubbliche occorre prevedere un piano economico-finanziario sin dalla creazione. E poi bisogna evitare che nel corso della sua attività, la stessa società venga caricata di ulteriori compiti che non le spettavano dall'inizio. Si tratta di due misure necessarie per affrontare alcune delle numerose criticità delle società a partecipazione pubblica sono numerose. Occorre ricordare che un eventuale fallimenti di una società pubblica ha sempre una ripercussione sociale più o meno grave". Lo ha detto Marco Catalano, viceprocuratore della Corte dei Conti della Campania, aprendo il convegno "Gestione e governance delle società partecipate pubbliche" che si è svolto oggi a Napoli. "Come professionisti siamo chiamati a svolgere vari ruoli in un contesto non facile, nelle amministrazioni e nei Collegi sindacali – ha evidenziato Vincenzo Moretta, presidente Odcec Napoli -. La normativa è particolarmente complessa ed è nostro dovere spingere, con la nostra professionalità e competenza, affinché queste partecipate pubbliche possano continuare a fornire servizi di pubblica utilità". (segue) (Ren)