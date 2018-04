Napoli: Palmieri (trasparenza), ricetta Dema scaduta e rivoluzione fallita

- "La discussione odierna sul previsionale 2018, a tratti stucchevole e anche sufficientemente noiosa, è l'ennesima dimostrazione che la rivoluzione promessa dal sindaco, da sette anni ad oggi, è fallita miseramente. La ricetta per mettere i conti in ordine, oggi come ieri, è sempre la stessa. Confida nella sola messa in vendita del patrimonio immobiliare, cosa che finora non è stata fatta e che difficilmente appare credibile se ad annunciarla è questa amministrazione". Lo ha scritto in una nota il consigliere comunale di Napoli Domenico Palmieri, presidente della commissione Trasparenza. (segue) (Ren)