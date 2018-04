Auchan: Beneduce (Fi), vicenda anomala con ritardi inaccettabili per trovare soluzioni alla crisi

- "Quella del sito commerciale Auchan di Via Argine è una vicenda anomala seppur complessa, non si può arrivare al 30 aprile ad abbassare le serrande senza avere cercato di trovare soluzioni per la salvaguardia dei livelli occupazionali quando i risultati economici registravano già gravi perdite". Così Flora Beneduce, consigliere regionale campana di Forza Italia e componente della Commissione Attività Produttive, che ha aggiunto: "Dalla direzione risorse umane di Auchan fanno sapere che non c'è rischio per gli altri punti vendita presenti in Campania, ma la crisi riguarda solo il sito di Via Argine i cui risultati di bilancio negativi risalgono al lontano 2010. L'azienda si è detta disponibile ad avviare un piano di ricollocazione articolato, ma la questione resta aperta per i lavoratori che dal 30 aprile in poi resteranno a casa". "Ogni posto di lavoro va difeso con tutte le forze in campo possibili – ha proseguito la consigliera - soprattutto in Campania dove il divario economico e sociale con le regioni del centro-nord aumenta ogni giorno". "Siamo con i lavoratori – ha concluso la Beneduce – il governo regionale deve farsi garante di una trattativa serrata per trovare soluzioni di ricollocazione all'interno dello stesso gruppo Auchan Campania". (Ren)