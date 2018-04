Borrelli (Verdi), si lavori per una proposta fattibile per i dipendenti Auchan

- "Dai dirigenti dell'Auchan è arrivata una buona notizia, quella relativa alla volontà di voler mantenere gli altri investimenti fatti in Campania compreso quello di Giugliano, ma anche la brutta notizia che ha confermato l'impossibilità a mantenere tutti i lavoratori nell'ipermercato di via Argine". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, per il quale "nel corso dell'audizione in Commissione bilancio e attività produttive, presieduta da Nicola Marrazzo, sono state dette parole che, in qualche modo, rassicurano tutti coloro che lavorano negli store dell'Auchan in Campania, ma ora bisogna lavorare per trovare soluzioni anche per i lavoratori di via Argine che non potranno essere assunti da chi subentrerà nella gestione dell'ipermercato". "Chiaramente dovrà essere una soluzione credibile perché è chiaro che proporre assunzioni a centinaia di km di distanza significherebbe voler proporre qualcosa consapevoli che sia una cosa improponibile e inaccettabile" ha aggiunto Borrelli per il quale "è importante che la Regione, così come sta facendo dall'inizio, continui a seguire la vicenda anche per evitare che ci siano chiusure dell'ipermercato di via Argine nel passaggio da un'insegna all'altra per non impoverire un territorio che già vive altri disagi economici e sociali".(Ren)