Napoli: la rassegna Oltre la linea al Teatro Elicantropo

- Si avvia al termine la stagione teatrale 2017/2018 del Teatro Elicantropo di Napoli, ospitando, da venerdì 27 a domenica 29 aprile 2018, l'evento conclusivo Oltre la linea 2018, rassegna di danza contemporanea e altre arti, che vedrà protagoniste in scena le originali e inedite performance presentate dalle compagnie Akerusia Danza, Art Garage e Itinerarte. Oltre la linea è un progetto a carattere regionale, ideato nel 2010 dall'Associazione Culturale ItinerArte, finalizzato alla promozione della danza contemporanea e del teatrodanza, attraverso un percorso itinerante, in vari borghi storici, e metropolitano, come il Teatro Elicantropo di Napoli, struttura ideale per una completa simbiosi tra corpo, spazio e musica. Il luogo dello spazio scenico risulta, quindi, come una scatola magica in cui tutto si muove per la ri-creazione della realtà, attraverso il gioco delle forme, delle luci, delle improvvise corse e ricadute dei corpi in movimento espressivo. (segue) (Ren)