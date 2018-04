Campania: Viglione (M5s), al via bonifica siti Terra dei fuochi

- "Con la delibera di giunta regionale numero 166 del 20 aprile 2018, pubblicata sul Burc di oggi, vengono destinati 46,5 milioni di euro ad una serie di interventi finalizzati alla messa in sicurezza e bonifica di siti interessati da sversamenti di rifiuti rientranti nell'area della cosiddetta Terra dei fuochi. Un segnale sicuramente positivo per chi attende da anni interventi concreti in questo senso, ma che non deve far calare l’attenzione su un tema tanto delicato come quello delle bonifiche che, oltre ai siti “minori” inclusi nella pianificazione richiamata nella delibera, deve interessare in tempi rapidi anche situazioni molto critiche come nel caso della discarica Ex Pozzi Ginori". Così il consigliere regionale della Campania del Movimento 5 Stelle e segretario della Commissione regionale Ambiente Vincenzo Viglione, che ha aggiunto: "Grazie alle comunità che ogni giorno vigilano costantemente su queste criticità, abbiamo il dovere di impegnarci sempre più per ripristinare le normali condizioni di vivibilità dopo anni di avvelenamento del territorio. (Ren)