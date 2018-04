Napoli: Catalano (Corte dei Conti), piani economici per frenare fallimenti società pubbliche (2)

- Livia De Gennaro, giudice sezione Fallimentare del Tribunale di Napoli, ha affermato: "Il destino delle società pubbliche è di rilevanza sociale. Oggi si cerca di attuare strumenti che riescano a contemperare i contrapposti interessi: quelli pubblici, come l'erogazione di un servizio, e quelli del ceto creditorio, e dunque il soddisfacimento immediato delle pretese dei creditori. Forse più che parlare di fallimenti si dovrebbe parlare di quali scelte fare per tenere insieme questi contrapposti interessi". Per Umberto De Gregorio, presidente EAV: "Per le società partecipate resta irrisolto il nodo centrale: a queste si applica, infatti, tutta la normativa del pubblico e tutta quella del privato, dunque si tratta di fatto di società imbalsamate. Per farle muovere bisognerebbe affrontare rischi e responsabilità che non sono commisurate alla retribuzione. Una soluzione? Prevedere adeguate misure su chi possa essere amministratore di queste società: servono persone professionali e non politicanti". (segue) (Ren)