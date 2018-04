Salerno: dal 28 aprile a Roscigno la festa dell'asparago selvatico

- "Siamo particolarmente orgogliosi di questa iniziativa che valorizza un pregiato prodotto tipico locale e che rappresenta un'importante occasione per valorizzare l'identità, la storia e la cultura del comune di Roscigno". E' quanto ha affermato il sindaco di Roscigno (Sa), Pino Palmieri, presentando la nona edizione della "Festa dell'asparago selvatico", che si terrà nella sua città dal 28 aprile al primo maggio, con il patrocinio della Città di Roscigno, della Regione Campania, della Pro Loco di Roscigno Vecchia, del Servizio civile nazionale, delle associazioni Terra mia, Roscigno più e Legambiente. "L'auspicio è che questa affascinante evento richiami la presenza dei cittadini della Campania e dei turisti in questo angolo di paradiso della provincia di Salerno, un luogo unico che brilla per natura incontaminata, prelibati prodotti dell'enogastronomia e interessanti attrazioni turistiche", ha sottolineato Palmieri. Il programma della Festa prevede, infatti, percorsi turistico-culturali presso l'Antiquarium comunale, il Museo di arte sacra, la chiesa di S.Nicola e a Roscigno Vecchia, nonché escursioni al Parco archeologico di Monte Pruno. (segue) (Ren)