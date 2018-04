Napoli: Borrelli (Verdi), rubato scooter a poliziotto che sventò rapina all'Md. Non lasciamolo solo

- "Prima la dovuta e necessaria iscrizione nel registro degli indagati per permettere alla Magistratura di chiarire quanto è successo, ora lo 'strano' furto dello scooter, ora più che mai è necessario non far sentire solo il poliziotto che ha sventato la rapina all'Md di Fuorigrotta ferendo anche i due rapinatori". Lo ha detto il consigliere regionale della Campania dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, per il quale "se l'iscrizione nel registro degli indagati è dovuta e c'è solo da augurarsi che la Magistratura acceleri il tutto per arrivare a togliere questo 'peso' al poliziotto, nel caso del furto dello scooter siamo di fronte a qualcosa di ben più grave, perché un furto del genere, con il ritrovamento a distanza di poche ore, ha il sapore dell'avvertimento e, quindi, bisogna far sentire al poliziotto che non è solo e garantirgli la massima tutela". Borrelli inoltre ha ribadito la richiesta di encomio al questore di Napoli "al quale, nei giorni scorsi, ho inviato una nota ufficiale per chiedere un riconoscimento ufficiale al poliziotto che non s'è girato dall'altra parte e ha sventato la rapina". (Ren)