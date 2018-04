Auchan: Saiello (M5s), solo oggi si fa chiarezza

- "Se non ci sono margini per il futuro di via Argine, ci chiediamo perché si è arrivati ad oggi per fare chiarezza su questa difficile vertenza". E' quanto ha affermato il consigliere regionale della Campania M5S Gennaro Saiello intervenendo, questa mattina, all'audizione in III Commissione sulla vertenza Auchan. "Anche in questo caso sono i lavoratori a pagare sulla propria pelle logiche aziendali fallimentari ed azioni sindacali incomprensibili - ha aggiunto Saiello -, da parte nostra, metteremo in campo ogni impegno per dare il nostro contributo al mantenimento dei livelli occupazionali e per scongiurare l'ennesimo abbandono da parte di una attività commerciale che andrebbe ad impoverire un territorio già in grave difficoltà". (Ren)