Napoli: Borrelli (Verdi) ulteriore passo avanti per pronto soccorso CTO

- "L'apertura definitiva del pronto soccorso del Centro traumatologico ortopedico rappresenta una boccata d'ossigeno per gli altri pronto soccorso napoletani, a cominciare chiaramente da quello del Cardarelli che rimane il 'preferito' da quanti hanno bisogno di assistenza medica urgente". Lo ha detto il presidente del gruppo consiliare Campania libera, Psi e Davvero Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione sanità, per il quale "ora chi avrà bisogno di cure ortopediche urgenti per traumi potrà rivolgersi al Cto che è un'eccellenza nell'ortopedia". "Oggi abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti nell'ampliamento e nel miglioramento dell'offerta sanitaria in Campania, ma ora non bisogna fermarsi e continuare a lavorare per arrivare alla piena operatività dell'Ospedale del mare, a cominciare proprio dal pronto soccorso che potrà rispondere alle esigenze di tutta l'area orientale di Napoli e dei comuni della provincia che gravitano intorno a quella zona" ha aggiunto Borrelli per il quale "solo in questo modo si potrà ridurre, in maniera sostanziosa, il numero di accessi al pronto soccorso del Cardarelli che, periodicamente, è in difficoltà".(Ren)