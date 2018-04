Napoli: Ronghi (Sud Protagonista), per elezioni amministrative a Volla noi con Fratelli d'Italia

- "Alle prossime elezioni amministrative, a Volla, sosterremo, nella lista di Fratelli d'Italia, il nostro candidato Ivan Russo" . E' quanto ha annunciato il Segretario federale di "Sud Protagonista", Salvatore Ronghi, al termine dell'incontro, tenuto a Volla, con il responsabile cittadino di 'Sud Protagonista', Ivan Russo, ed il dirigente provinciale, Vincenzo Quindici. "Le argomentazioni valoriali e politiche, strettamente legate agli interessi dei cittadini del territorio di Volla, sostenute dal responsabile di Fratelli d'Italia, Giuseppe Annone, ci hanno convinto a non disperdere le forze in campo e ad accogliere l'idea di correre insieme per le prossime amministrative chiedendo al nostro coordinatore locale, Ivan Russo, di candidarsi nella lista di Fratelli d'Italia" - ha detto Ronghi."Ho accolto con soddisfazione l'invito alla nuova sfida per il Comune di Volla e candidarmi nella lista di Fratelli d'Italia - ha dichiarato il responsabile cittadino di "Sud Protagonista", Ivan Russo - per portare avanti la battaglia mai interrotta per la nostra gente di Volla. Questa nuova sfida parte nel migliore dei modi ed è finalizzata a dar vita ad una nuova Amministrazione efficiente e capace di quella grande svolta di cui ha bisogno la nostra città. A breve terremo un incontro pubblico al quale chiederò anche il sostegno di tutta la struttura di Sud Protagonista".(Ren)