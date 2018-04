Turismo: Coldiretti, nei ponti sara’ boom negli agriturismi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A favorire le partenze per la Festa della Liberazione sono state – sottolinea la Coldiretti – le positive previsioni meteo che hanno condizionato ben il 79% dei vacanzieri secondo l'indagine. Il sole ha spinto gli italiani all'aria aperta sia per una breve vacanza che per una semplice gita in giornata, dopo un inizio primavera più freddo e molto piovoso con la caduta a marzo del 74% in più della media, secondo l'analisi della Coldiretti su dati Isac Cnr. Trend ancora positivo dunque per il turismo verde nelle campagne, nei parchi, in oasi e riserve dove con l'arrivo del caldo è possibile assistere al risveglio della natura. Una tendenza sostenuta da una maggiore sensibilità ambientale che – sottolinea la Coldiretti – sta portando alla riscoperta della vacanza "a chilometro zero", spesso con mete da raggiungere in giornata. Il successo del turismo ecologico e ambientale è dovuto – continua la Coldiretti – ai costi contenuti, all'elevato valore educativo e alla pluralità di mete disponibili senza dover percorrere grandi distanze. (segue) (Ren)