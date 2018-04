Slow Food Cilento: prossimo appuntamento domenica 29 aprile

- Il Laboratorio del Gusto di Slow Food Cilento del mese di aprile è dedicato alla presentazione di un tipico prodotto delle terre cilentane: "Il Cacioricotta". Le tecniche di produzione di questo formaggio rimangono immutate nei secoli e lo caratterizzano come uno dei manufatti alimentari più antichi del Cilento e del Sud Italia. Nel Cilento la macchia mediterranea, gli arbusti con erbe cespitose ed alberi bassi rappresentano il nutrimento ideale per le capre: animali rustici e vivaci. Francesco Pizza, conduttore dell'azienda agricola San Michele di Rutino (SA), è un piccolo produttore, allevatore appassionato ed esperto "casaro": sarà proprio lui ad accompagnare i partecipanti alla scoperta delle insospettate risorse sensoriali del cacioricotta, della sua storia e delle tecniche di produzione. La partecipazione è prevista per gruppi per un massimo di 20 partecipanti. Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 di sabato 28 aprile. Orari: appuntamento alle ore 10:00 e alle ore 11:30 alla biglietteria del Museo. Costo del laboratorio: € 3,00 che ogni partecipante dovrà aggiungere al biglietto d'ingresso al Museo e all'area archeologica o all'abbonamento PaestumMia. Biglietto d'ingresso: € 9,00; gratuito per chi ha meno di 18 anni; ridotto per chi ha un'età compresa tra i 18 e i 25. Info e prenotazioni: info@slowfoodcilento.it tel 3394758553 / 3455859155. I laboratori del Gusto si terranno ogni quarta domenica del mese per tutto il 2018.(Ren)