Anm: Fasano (Ugl), su ferie solidali la dirigenza è sorda

- "Nell'incontro del 18 aprile scorso abbiamo sollecitato l'Anm a sottoscrivere un accordo a costo zero, particolarmente sentito dai lavoratori, in merito alle ferie solidali, peraltro come avvenuto in altre aziende del tpl campano, tra cui l'Eav. Tuttavia, nonostante le positive motivazioni poste in essere dal sindacato sull'argomento, tra cui quella di trovare un accordo che possa tutelare l'azienda anche da un'inutile esposizione a contenziosi per il personale che attualmente sta accedendo all'esodo e che non ha potuto usufruire delle proprie ferie, ci rendiamo conto che la dirigenza Anm resta sorda ad argomenti di interesse collettivo che potrebbero alleggerire il difficile clima aziendale, dando un po' di ossigeno a quei lavoratori che vivono un dramma familiare. Pertanto abbiamo dovuto chiudere negativamente la procedura di raffreddamento e restiamo in attesa dell'incontro in Prefettura dove si spera che ci sia un tavolo più attento alla solidarietà nei confronti dei lavoratori ed alla salvaguardia dei soldi aziendali". E' quanto ha affermato, in una nota, il segretario provinciale di Napoli di Ugl Fn Autoferrotranvieri, Fulvio Fasano. (Ren)