Napoli: Ronghi (Sud protagonista), alle prossime amministrative nostro candidato a Volla con FdI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alle prossime elezioni amministrative, a Volla, sosterremo, nella lista di Fratelli d'Italia, il nostro candidato Ivan Russo". E' quanto quanto ha annunciato il segretario federale di "Sud Protagonista", Salvatore Ronghi, al termine dell'incontro, tenuto a Volla, con il responsabile cittadino di 'Sud Protagonista', Ivan Russo, ed il dirigente provinciale, Vincenzo Quindici. "Le argomentazioni valoriali e politiche, strettamente legate agli interessi dei cittadini del territorio di Volla, sostenute dal responsabile di Fratelli d'Italia, Giuseppe Annone, ci hanno convinto a non disperdere le forze in campo e ad accogliere l'idea di correre insieme per le prossime amministrative chiedendo al nostro coordinatore locale, Ivan Russo, di candidarsi nella lista di Fratelli d'Italia", ha detto Ronghi. "Ho accolto con soddisfazione l'invito alla nuova sfida per il Comune di Volla e candidarmi nella lista di Fratelli d'Italia - ha dichiarato il responsabile cittadino di "Sud Protagonista", Ivan Russo - per portare avanti la battaglia mai interrotta per la nostra gente di Volla. Questa nuova sfida parte nel migliore dei modi ed è finalizzata a dar vita ad una nuova Amministrazione efficiente e capace di quella grande svolta di cui ha bisogno la nostra città. A breve terremo un incontro pubblico al quale chiederò anche il sostegno di tutta la struttura di "Sud Protagonista". (Ren)