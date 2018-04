Napoli: domani al San Carlo in scena "Il sindaco pescatore" sulla storia di Angelo Vassallo

- Domani, a partire dalle ore 17.30, il Teatro di San Carlo di Napoli aprirà le porte agli studenti ed ai giovani per ricordare la figura di Angelo Vassallo, ex sindaco del comune di Pollica, nel salernitano, ucciso in un attentato nel settembre del 2010. Con la rappresentazione de "Il sindaco pescatore", interpretato da Ettore Bassi con la regia di Enrico Maria Lamanna e tratto dall'omonimo libro di Dario Vassallo fratello e presidente della fondazione “Angelo Vassallo”, l'evento intende raccontare la vera storia dell'uomo, oltre a fornire un momento di confronto intorno alle esperienze di città che da Sud a Nord resistono alla criminalità per difendere le bellezze delle proprie terre dal malaffare e dal degrado ambientale. L'evento teatrale sarà preceduto da un dibattito cui prenderanno parte, tra gli altri, il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho, il presidente Anci Antonio Decaro ed il presidente della “Fondazione Angelo Vassallo” Dario Vassallo. (Ren)