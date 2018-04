Molise: Fi Campania, centrodestra unito con Berlusconi leader è sempre vincente

- "Le elezioni regionali del Molise confermano che il centrodestra unito a guida Berlusconi è vincente". Così il Coordinamento regionale campano di Forza Italia commentando l'esito della tornata elettorale regionale molisana. "Esprimiamo al neo governatore Donato Toma e a quanti si sono battuti al suo fianco per questo bellissimo risultato le nostre più vive congratulazioni per questa grande vittoria e per una campagna elettorale straordinaria che, soprattutto grazie al Presidente Berlusconi che come sempre non ha fatto mancare la sua determinante presenza, ha saputo incarnare i migliori valori di libertà e buon governo", ha concluso il Coordinamento campano di Forza Italia. (Ren)