Napoli: Marrazzo (Commissione lavoro), inspiegabile assenza sindacati

- “E’ inspiegabile l’assenza dei sindacati al tavolo dell’audizione, stamani, in Commissione, sulla vertenza Auchan, anche perché avremmo voluto sentire anche la loro opinione su una vicenda che, oggi, è apparsa diversa da come è stata presentata”. E’ quanto ha affermato il presidente della Commissione Regionale Lavoro e Attività Produttive, Nicola Marrazzo, al termine dei lavori dell’organismo consiliare convocato per ascoltare i rappresentanti di Auchan sulla vertenza che riguarda l’ipermercato di Via Argine, a Napoli. “Scriverò ai sindacati una lettera formale per comprendere le motivazioni di questa assenza e, comunque, la Commissione non ‘mollerà la presa’ fino a quando non avrà certezza che tutti i posti di lavoro sono stati salvaguardati, secondo le diverse soluzioni che sono state prospettate dalla proprietà e che potranno entrare nel concreto proprio a seguito del confronto con i sindacati. E sarò pronta a riconvocarla subito dopo questo incontro per poter condividere il percorso anche con l’Istituzione consiliare” ha aggiunto Marrazzo. All’audizione hanno partecipato l’Assessore regionale al lavoro, Sonia Palmeri, il consigliere regionale Questore alle finanze del Consiglio regionale, Antonio Marciano, il consigliere regionale del M5S, Gennaro Saiello, i dirigenti di Auchan Eustachio Tarquinio, direttore delle risorse umane, e Vincenzo La Croce. Presente anche una rappresentanza dei lavoratori dell’Auchan di via Argine.(Ren)