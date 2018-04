Napoli: Cesaro (FI) ripresi i lavori collettore fognario Giugliano-Melito-Sant'Antimo

- "Finalmente, ad una settimana dalla nostra ultima interrogazione che evidentemente è servita a dare la sveglia, riprendono sull'Appia i lavori del collettore fognario Giugliano–Melito–Sant'Antimo. Unica nota stonata, un trionfalismo dei sindaci deluchiani che appare devvero fuori luogo". Lo ha detto il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro, per il quale "ci sarebbe da chiedersi infatti dove sono stati questi 'primi cittadini' in questi ultimi due anni che ho trascorso a denunciare i gravissimi ritardi sugli interventi e le pesantissime conseguenze che l'incapacità del governo regionale ha creato al territorio e ai cittadini". "Nessuno li ha mai visti o sentiti commentare una sola delle mie numerose interrogazioni o dei miei altrettanto numerosi sopralluoghi", aggiunge l'esponente di Forza Italia. "Un entusiasmo, dunque, a dir poco smodato di chi ancora non capisce che i bisogni concreti dei cittadini vengono prima delle loro smanie di protagonismo. Tanto più che la ripresa degli interventi in questione attengono ad appena il 5% di quelli programmati", ha concluso il capogruppo regionale campano di Forza Italia.(Ren)