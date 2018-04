Roma: primo maggio manifestazione a Piazza Margana di Usae e Filp

- "Primo maggio: poco da festeggiare, molto da fare! Lavoro, partecipazione e rappresentanza". E' il tema della manifestazione, indetta dall'Unione Sindacati Autonomi Europei (Usae) e dal Fronte Italiano per il Lavoro e la Partecipazione, che si terrà martedì primo Maggio alle ore 10,30 in Piazza Margana n. 21, a Roma. Ad annunciarla, il Segretario Generale di FILP, Salvatore Ronghi, e il Segretario Generale di Usae, Adamo Bonazzi. "Il mondo del lavoro deve tornare al centro dell'attenzione e il Governo che verrà dovrà considerarlo la priorità del Paese e dare segnali concreti di inversione di tendenza – ha detto Bonazzi - , con la nostra iniziativa intendiamo sviluppare un importante confronto sindacale, imprenditoriale e politico che possa condurre a questo fondamentale obiettivo". "In un mondo del lavoro che è sempre più una trincea, il 1° Maggio non può essere trascorso a 'fave e pecorino' – ha detto Ronghi –, ma deve essere l'occasione per mettere in campo una piattaforma di azione che conduca al lavoro stabile e di qualità, alle tutele dei lavoratori, alle misure di sostegno al mondo imprenditoriale, all'avvio di forme di partecipazione e di co-gestione dei lavoratori alle imprese".(Ren)