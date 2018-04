Caserta: Nursing Up, ieri la centrale operativa del 118 si è bloccata per sette ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Basta rinviare le decisioni sull'organizzazione dell'assistenza ai cittadini – ha detto Rosa Nuzzo, coordinatrice provinciale Nursing Up di Caserta -. Il blocco di ieri della centrale 118 è l'ultimo grave episodio di una situazione incresciosa che il nostro sindacato ha denunciato da tempo con una lettera alla Regione Campania, alla corte dei conti di Napoli e al prefetto di Caserta. La carenza cronica di personale provoca disservizi agli utenti. La delibera n.41 del 19 gennaio scorso ha deciso il trasferimento della gestione centrale operativa del 118 dall'Aorn di Caserta all'Asl, disponendo, tra l'altro, la gestione completa da parte dell'Asl del personale dipendente, della strumentazione in uso, nonché il funzionamento e l'organizzazione della centrale stessa". "Ieri il turno del mattino è saltato per l'assenza contemporanea dei due infermieri assegnati. Questo caos dovuto alla mancanza di infermieri è alla base del successo del nostro sindacato in questa area. L'assetto organizzativo-strutturale doveva realizzarsi già in febbraio, ma va tutto a rilento – ha denunciato la sindacalista - gli operatori risultano gravemente sotto organico e sono chiamati a rispondere a turnazioni stressanti". (segue) (Ren)