Caserta: Nursing Up, ieri la centrale operativa del 118 si è bloccata per sette ore (2)

- Nursing Up segnala che manca in questo trasferimento un'idonea regia e gli operatori risultano ancora 'orfani' di linee guida per far fronte all'emergenza e all'ordinaria amministrazione. La delegata sottolinea inoltre che le carenze riguardano sia i presidi ospedalieri dell'Asl che le unità operative Sant'Anna e San Sebastiano. "Dalla direzione sanitaria arrivano rassicurazioni ma sappiamo bene che un problema strutturale come la carenza di personale sanitario e il blocco del turnover che ne ha provocato l'invecchiamento non si possono risolvere senza nuove assunzioni – ha detto il presidente Nursing Up Antonio De Palma -. Gli operatori sostengono turni massacranti e straordinari in maniera regolare per fare fronte all'emergenza che ormai è diventata la norma". "I colleghi del casertano nelle ultime elezioni delle Rsu (17-19 aprile) hanno confermato a gran voce la fiducia nei confronti del nostro sindacato. Non ci fermeremo alle rassicurazioni che arrivano dai vertici – ha detto il leader sindacale - e continuerermo a vigilere e denunciare, se necessario, alle autorità competenti le inefficienze e il caos della sanità". Nell'area campana la sigla autonoma degli infermieri Nursing Up ha consolidato i risultati del 2015 sia nell'azienda sanitaria locale che nell'azienda ospedaliera. "Le elezioni delle Rsu hanno premiato il nostro impegno: i lavoratori sanno distinguere chi si batte concretamente per il cambiamento", ha concluso De Palma. (Ren)