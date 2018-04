Turismo: Coldiretti, nei ponti sara’ boom negli agriturismi

- Dopo quello di Pasqua si annuncia un nuovo boom per il ponte lungo del 25 aprile, che per molti proseguirà fino al 1° maggio. Lo annuncia Coldiretti Campania confermando il sold out per le prenotazioni negli agriturismi della rete Campagna Amica. Una rete – spiegano Coldiretti e Terranostra Campania – con circa 100 aziende disseminate su tutto il territorio regionale, dalle montagne del Matese all'Appennino sannita e irpino, dal parco del Cilento alle colline casertane, dalla costiera amalfitana alla sorrentina, dai campi flegrei all'isola d'Ischia. Ovunque il gradimento di cittadini italiani e stranieri registra un crescendo, grazie all'offerta diversificata per il paesaggio, il patrimonio culturale e le ricchezze enogastronomiche. Sul piano nazionale un'indagine Coldiretti/Ixe' registra che ha scelto il mare quasi un italiano su tre (33%), ma molto gettonato è il turismo verde tra campagne, parchi e oasi naturali (32%) che batte le città d'arte (20%), la montagna e i laghi. (segue) (Ren)