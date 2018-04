Turismo: Coldiretti, nei ponti sara’ boom negli agriturismi (3)

- Per la scelta dell'ospitalità molto gettonati sono gli agriturismi dove, secondo Campagna Amica, sono 800mila – almeno 40mila in Campania – gli italiani e gli stranieri che hanno scelto di sedersi a tavola in agriturismo durante il lungo ponte per cogliere l'opportunità di trascorrere una giornata lontano dalle città. Le aziende agrituristiche – conclude la Coldiretti – si sono attrezzate con l'offerta di alloggio e di pasti completi ma anche di colazioni al sacco o con la semplice messa a disposizione spazi per picnic, tende, roulotte e camper per rispettare le esigenze di indipendenza di chi ama prepararsi da mangiare in piena autonomia, ricorrendo eventualmente solo all'acquisto dei prodotti aziendali di Campagna Amica. (Ren)