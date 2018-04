Napoli: la rassegna Oltre la linea al Teatro Elicantropo (2)

- "Il lavoro artistico dell'Associazione Itinerarte – si legge in una nota - è basato sull'amore verso la danza contemporanea e sull'opportunità di gestirne gli eventi, in tutte le sue molteplici capacità di esprimere: il corpo dei danzatori, il contenuto emotivo e poetico del coreografo. La danza è l'attraversamento di una consuetudine, e non un'esposizione di repertorio o una rappresentazione di balletti, in cui, poco è espresso rispetto all'urgenza artistica di manipolare i corpi dei danzatori, per un tessuto vivente che esprima sensazioni e sentimenti necessari". A firmare le coreografie degli allestimenti, nei primi due giorni di programmazione, saranno Marco de Alteriis ed Elena D'Aguanno, che proporranno, alternativamente, le loro performance ogni sera, nell'ambito di un confronto/incontro tra coreografi del Mediterraneo. L'ultimo giorno di programmazione sarà affidato esclusivamente a Massimo Finelli, che porterà in scena il suo originale allestimento teatrale. A inaugurare la rassegna Oltre la linea 2018, venerdì 27 alle ore 21.00 (in scena anche sabato 28), sarà Hòios eí, nuovo allestimento della coreografa Sabrina D'Aguanno, che vedrà interpreti, oltre alla stessa coreografa, Sonia Di Gennaro e la Junior company, composta da Camilla Capolino, Federica Palmieri, Beatrice Pecorella, Ainhoa Viana. (Ren)