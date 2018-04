Universiadi: Borrelli (Verdi), finalmente è chiaro che è una sfida che l'Italia deve vincere

- "La grande paura di perdere le Universiadi sembra allontanarsi sia per i giudizi positivi espressi dalla Commissione Tecnica Internazionale della Federazione internazionale sport universitari che per le parole del commissario Latella che ha parlato dell'impegno del Governo che testimonia l'importanza dell'evento non solo per la Campania ma per l'intero Paese". Lo ha detto il presidente del gruppo consiliare Campania libera, Psi e Davvero Verdi, Francesco Emilio Borrelli, sottolineando che "da tempo chiedeva piena collaborazione istituzionale a De Luca e de Magistris, ma anche un impegno forte del Governo perché il successo delle Universiadi sarebbe un successo per Napoli e la Campania, ma anche per l'Italia intera". "Ora che è chiara a tutti l'importanza di rispettare l'impegno di organizzare le Universiadi, è necessario che si lavori tutti insieme verso la stessa direzione", ha aggiunto Borrelli, per il quale "bisogna farsi trovare pronti già per le prossime visite previste agli inizi di maggio". (Ren)