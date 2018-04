Calcio: de Magistris, il Napoli è esempio di umiltà e di potenza

- "Ieri il Napoli ha fatto gioire tutti i napoletani. Esempio di umiltà e di potenza, di carattere e di semplicità. Squadra sempre concentrata, unita, forte, senza mai mollare, con un grandissimo cuore, per poi andare a vincere con un uomo straordinario del sud del mondo. C'è tutta la nostra storia e il nostro presente. Il Napoli e Napoli sono un'unica entità, uno stesso corpo, un'unica magia. Sono orgoglioso di essere napoletano sempre, nella gioia e nel dolore. Ma oggi sono felice per tutti i napoletani dell'universo. Squadra e popolo, squadra e città, unica anima, stesso corpo in un cuore senza limiti. Solo Napoli sempre e per sempre, senza mai fine". Così, in un post su Facebook, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha commentato la vittoria degli azzurri della Ssc Napoli sulla Juventus, conquistata ieri, all'Allianz Stadium di Torino, per 0-1. (Ren)