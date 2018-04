Camorra: racket a imprenditori e avvocati per i carcerati, un arresto

- I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Casal di Principe (Ce) hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di Salvatore Santoro, classe 1983, già detenuto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, nel casertano. L’uomo è ritenuto responsabile di estorsione aggravata dal metodo mafioso. L'indagine, avviata nel dicembre 2016, ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’arrestato in ordine a 6 episodi estorsivi, di cui 2 consumati e 4 tentati, commessi nel periodo di Natale del 2016 nei confronti di imprenditori e avvocati di quel territorio, dai quali, hanno spiegato i carabinieri, "pretendeva cifre comprese tra i 2.000 e i 25.000 euro per conto degli 'amici' del quartiere La Riina e dei 'carcerati' di Casal di Principe". (Ren)