Napoli: Palmieri (trasparenza), ricetta Dema scaduta e rivoluzione fallita (2)

- "In questi anni non è stato compiuto un solo passo in avanti – ha continuato Palmieri – La maggioranza ripete ossessivamente quanto sostenuto dal sindaco, ossia che Napoli è penalizzata dai continui minori trasferimenti statali. Ciò è vero, ma vale per tutti i Comuni, da Pordenone a Canicattì. Nessuna soluzione è stata individuata per abbattere quella che è la vera criticità dell'Ente, che potrà sì saldare, con la vendita del patrimonio immobiliare, un buco di bilancio, ma senza la certezza delle entrate è destinato a versare in una condizione di continua precarietà finanziaria. Tanto meno si è riusciti a riorganizzare le partecipate, né a garantire un efficace monitoraggio dei debiti fuori bilancio che, considerato il loro ammontare, costituiscono una sorta di bilancio nel bilancio". "Da una giunta che si proclamava 'rivoluzionaria' – ha concluso Palmieri - ci si aspettava un cambio di passo. La rivoluzione, evidentemente, può aspettare". (Ren)