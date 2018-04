Auchan: Marciano (Pd), azienda ha deciso chiusura in modo unilaterale

- "La vicenda Auchan di via Argine ha qualcosa di curioso se non di inquietante. L'azienda in modo unilaterale ha deciso la chiusura del sito di Napoli Est. Vicenda discutibile sul piano della qualità delle relazioni sindacali e del rispetto che si deve alle istituzioni pubbliche del territorio dove ricade questo investimento. Difatti la Regione Campania solo oggi in sede di audizione in Commissione Lavoro ha avuto modo di incontrare ufficialmente la proprietà e di conoscere in modo assolutamente approssimativo il percorso che la società intende seguire per garantire la continuità lavorativa "alla gran parte dei lavoratori" fino ad oggi impegnati a via Argine". E' quanto ha affermato il consigliere regionale della Campania del Pd, questore alle finanze, Antonio Marciano, intervenendo all'audizione della Commissione Lavoro e Attività produttiva che si è riunita questa mattina per un'audizione sulla vertenza Auchan. (segue) (Ren)