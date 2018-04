Lavoro: Duraccio (Consulenti del lavoro), il 54% delle famiglie campane arriva con difficoltà a fine mese (4)

- A seguire, Duraccio ha auspicato una legislazione del lavoro snella, sburocratizzata da adempimenti inutili, con una Pubblica amministrazione efficiente e improntata alla certezza del diritto e delle obbligazioni tra le parti com’è emerso nel corso del dibattito, moderato dal giornalista Ignazio Marino. Presenti Paolo Pennesi (Inl), Andrea Cafà (Cifa), Giovanni Sgambati (Uil) e Francesco Capaccio (Consulenti del Lavoro). “Il lavoro – afferma Sgambati - resta una priorità per questo territorio. Serve coesione da parte delle forze sociali per incalzare le istituzioni e accelerare il processo di ripresa dell’economia e del lavoro”. In conclusione, Duraccio ha elencato e richieste dei Consulenti del lavoro per far ripartire l’occupazione al Sud: investimenti nel Sud in opere pubbliche; dotazione di infrastrutture; credito alle Pmi; pagamento dei debiti della P.A. alle imprese creditrici in tempi ragionevoli; riduzione della pressione fiscale e contributiva su famiglie ed imprese; snellimento delle attività burocratiche della Pubblica Amministrazione; ripresa dei consumi; rilancio definitivo delle politiche attive del lavoro finalizzate all’occupazione con protagonisti pubblici e privati e alternanza scuola-lavoro. (Ren)