Lavoro: Duraccio (Consulenti del lavoro), il 54% delle famiglie campane arriva con difficoltà a fine mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre il 50% delle famiglie campane arriva con difficoltà a fine mese. La ripresa economica ed occupazionale non lambisce il Sud Italia. Sembrerebbe un “bollettino di guerra”, ma in realtà sono i risultati del Primo rapporto sul lavoro nel Mezzogiorno realizzato dall’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro su dati Istat e presentato nel corso del V Forum Lavoro, Occupazione, Imprese & Libere Professioni, organizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e dall’Unione Provinciale di Napoli dell’Associazione nazionale Consulenti del lavoro presso la Stazione Marittima di Napoli. “I dati confermano il monitoraggio continuo dei flussi occupazionali dei consulenti del lavoro campani per quanto concerne le assunzioni, i licenziamenti, la nascita di imprese. (segue) (Ren)