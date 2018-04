Lavoro: Ronghi (Filp), accordo confindustria-cgil/cisl/uil tutela "rendite di posizione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'accordo sottoscritto da Confindustria Campania con Cgil,Cisl e Uil e 'benedetto' dal presidente della Regione De Luca, è solo tendente a mantenere le 'rendite di posizione' dei sindacati confederali, che hanno dimostrato di non saper difendere il lavoro, e di un'organizzazione nella quale le imprese non si riconoscono più". E' quanto afferma il segretario generale del Fronte italiano per il lavoro e la partecipazione, Salvatore Ronghi. "Oggi più che mai, urge un nuovo modello sindacale, dei lavoratori e non dei sindacalisti, e necessitano il pluralismo sindacale e nuove forme di rappresentanza per le imprese" – ha sottolineato Ronghi - per il quale "bisogna creare una piattaforma tra sindacati autonomi di categoria, associazioni delle piccole e medie imprese, che sono la spina dorsale della produzione italiana, e la cooperazione che, per colpa di una sinistra che l'ha male utilizzata, si sta cercando di cancellare". "Soprattutto per questo, è nato il nostro Coordinamento di sindacati autonomi, che sta crescendo e si sta radicando in tutte le realtà territoriali e che punta, innanzitutto, sull'attuazione degli artt. 39 e 46 della Costituzione, ovvero su un maggiore controllo dei sindacati da parte degli iscritti, sulla trasparenza dei bilanci e sulla partecipazione dei lavoratori alla co-gestione dell'impresa, la vera grande sfida per superare le crisi economiche ed occupazionali, come si sta facendo per Alcoa".(Ren)