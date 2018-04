Campania: eletto nuovo consiglio di Confcoperative Federsolidarietà, alla guida Giovanpaolo Gaudino (2)

- Durante l'assemblea, si è svolta la tavola rotonda "Cooperative sociali: il futuro dell’economia civile tra sviluppo locale e crescita economica". "I valori della cooperazione sociale si inquadrano perfettamente all’interno dell’art.3 della Costituzione, perché la cooperazione sociale edifica società che generano e che si rigenerano. Questa è la logica dell’economia civile", ha detto Leonardo Becchetti, professore ordinario di Economia politica Università di Roma Tor Vergata, intervenendo ai lavori. Dello stesso parere Marco Imperiale, direttore di Fondazione Con il Sud, per il quale "in Campania la cooperazione sociale ha una grande capacità di mettersi in rete, oltre ad essere una delle più vivaci del Paese". "Il ruolo della cooperazione sociale oggi è mutato rispetto al passato. C’è da rispondere a fragilità nuove, con coraggio, tessendo connessioni e assumendosi il rischio della propria mission, perché senza rischio non esiste impresa", ha commentato Stefano Granata, presidente Consorzio Cgm e delegato Federsolidarietà Confcooperative. Alla tavola rotonda ha preso parte anche don Tonino Palmese, vicario episcopale della Chiesa di Napoli per la carità e la giustizia, secondo il quale "la cooperazione sociale deve connettere le persone, animare le comunità, cogliendo un’etica comune. Chi lavora con e chi lavora per, nella cooperazione sociale, deve avere consapevolezza dell’altro". (Ren)