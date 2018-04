Euroflora: il Consorzio produttori florovivaisti campani in gara con 8 tipi di fiori recisi

- I migliori fiori campani sono stati selezionati per partecipare ad una delle più prestigiose fiere internazionali del florovivaismo, Euroflora 2018. L’evento si aprirà a Genova domani e proseguirà fino a domenica 6 Maggio, all'interno dei Parchi di Nervi, in 86mila metri quadri di giardini, sentieri e ville d’epoca. Nello specifico i fiori dei consorziati e degli altri operatori del settore saranno esposti all'interno della storica Villa Grimaldi. Il Consorzio produttori florovivaisti campani gareggerà ai vari concorsi in vaso con ben 8 tipologie di fiori recisi: Chrysanthemum indicum varietà Euro; Anthurium varietà Lucardi; Iris varietà Saturno; Lilium orientali varietà Nashville; Limonium varietà Rossi Sun Birds; Ranunculus Success varietà Hanoi; Dianthus Standard varietà Elly Rosa ed infine Sterlitzia Reginae. Il Consorzio, che ad oggi ha aggregato 370 aziende florovivaiste campane, inoltre, ha fornito i fiori recisi necessari alla realizzazione di una composizione all’esterno di Villa Grimaldi da parte di Eleonora Poggi. (Ren)