Campania: ospedale Sant'Agata dei Goti accorpato all'Ao Rummo, sarà polo oncologico

- "Il presidio S. Alfonso Maria dei Liguori di S. Agata de’ Goti è attualmente un ospedale con costi pari a circa 14 milioni di euro e ricavi di circa 10 milioni l’anno, con un deficit costante da anni di circa 4 milioni l’anno: per tale motivo era destinato a chiudere. La Regione ha ottenuto un eccezionale risultato mantenendone l’apertura nell’unico modo che ne garantisse la riqualificazione e, quindi, il rilancio quali-quantitativo: l’annessione all’Ao Rummo e la differenziazione dell’offerta sanitaria attraverso l’istituzione di un polo oncologico". Lo hanno dichiarato, in una nota congiunta, il diretto della Direzione generale salute della Regione Campania, Antonio Postiglione, e il direttore dell'Azienda ospedaliera Rummo di Benevento, Renato Pizzuti, annunciando che si tratterà di un "polo oncologico che dovrà inevitabilmente assumere un ruolo fortemente strategico nella cura delle patologie oncologiche data la vicinanza geografica di Sant’Agata dei Goti alla cosiddetta Terra dei Fuochi". "Per ottenere questo risultato - hanno spiegato -, la Regione ha già garantito importanti finanziamenti per più di 30 milioni di euro che consentiranno nel medio termine l’apertura di una medicina nucleare totalmente pubblica, e Benevento è l’unica provincia campana che ne è sprovvista, un secondo acceleratore lineare, una Rmn, e ulteriori due sale operatorie". "Tale impegno - hanno sottolineato - verrà sancito nell’ambito di un protocollo di intesa stipulato ad hoc nelle prossime settimane tra l’Azienda e la Regione, che scandirà modi e tempi dell’accesso ai vari finanziamenti previsti sia per l’ammodernamento tecnologico che per l’edilizia sanitaria". (segue) (Ren)