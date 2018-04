Napoli: dal 27 aprile al Museo di Pietrarsa 5 giornate dedicate al fermodellismo, lunedì la presentazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 27 aprile al primo maggio, al Museo di Pietrarsa di Napoli, si terrà l'iniziativa "Le ferrovie in miniatura", una 5 giorni dedicata al mondo del modellismo ferroviario con l'esposizione di grandi plastici e diorami che riproducono fedelmente scorci della provincia italiana attraversati dai binari e una vasta collezione di modellini di locomotive, vetture e carri di proporzioni diverse in base alla scala di riproduzione. Si riuniranno per l'evento appassionati di fermodellismo provenienti da tutta Italia e dall’estero. L'iniziativa e il programma di eventi saranno presentati lunedì prossimo, 23, aprile nella conferenza stampa che si terrà nella sala De Sanctis di palazzo Santa Lucia, a Napoli, alle ore 11.30. Interverranno il direttore generale della Fondazione Ferrovie dello Stato Luigi Cantamessa, il vicepresidente della Giunta Regionale Fulvio Bonavitacola, l'assessore regionale della Campania alla Promozione turistica Corrado Matera e il presidente della Commissione regionale Trasporti Luca Cascone. (Ren)