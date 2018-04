Napoli: Verdi, presentato dossier su parcheggiatori abusivi. Sono oltre 2mila con un business da 100 mln l'anno (2)

- "Questo dossier vuole essere un aiuto per le forze dell'ordine a combattere la piaga dei parcheggiatori abusivi che, soprattutto negli ultimi anni, sono diventati i padroni assoluti di gran parte delle strade e delle piazze di Napoli con violenza e prepotenza", hanno aggiunto Borrelli e Gaudini, per i quali "è evidente ormai che ci sia il controllo della camorra che, in alcune zone, riesce a guadagnare più soldi con i parcheggiatori abusivi piuttosto che con il racket". "Nella sola città di Napoli il business rende circa 100 milioni di euro - hanno sottolineato i Verdi - e impegna circa 2.400 persone che si dividono, in genere, in tre turni: 700 di mattina, 700 di pomeriggio e 1.000 nelle ore serali e notturne e nei fine settimana". "Della stragrande maggioranza dei parcheggiatori abusivi - hanno continuato -, circa l'85% è costituita da pregiudicati e il 55% risulta legato direttamente alla camorra che controlla il fenomeno visto che, soprattutto in determinate zone, nessuno può decidere di fare il parcheggiatore abusivo senza il permesso del clan della zona". (segue) (Ren)