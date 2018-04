Campania: firmata intesa per il superamento degli stereotipi di genere (3)

- "La Regione Campania investe fortemente sulla scuola con il progetto 'Scuola Viva' perché la scuola è il punto di riferimento della società ed è il luogo nel quale l'azione educativa dei docenti gioca il ruolo fondamentale per far crescere giovani con la cultura del rispetto delle diversità e contro ogni forma di discriminazione e di violenza", ha aggiunto l'assessore Fortini, mentre il direttore generale Franzese ha sottolineato che "questo protocollo d'intesa potrà creare gli strumenti ed i percorsi per favorire il contrasto alle discriminazioni di genere nelle scuole". "La risposta della scuola e dell'intera società a questi atti di violenza e di bullismo deve essere forte ed esemplare", ha sottolineato Franzese, per la quale "occorre indagare le radici profonde di questi comportamenti che evidenziano una perdita di punti di riferimento di fronte alla quale la scuola deve reagire rafforzando il proprio ruolo ed il proprio valore educativo". (Ren)