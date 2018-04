Stadio Collana: M5s, in fumo 300mila euro per opere e consulenze

- "Se il progetto di restyling dello stadio Collana è tornato all’anno zero, la stessa cifra non la si legge alla voce spese. Tra progettazione e messa in sicurezza dell’impianto si calcola che sono stati impegnati, ad oggi, non meno di 300mila euro. Investimento realizzato nell’ambito più ampio progetto di adeguamento in vista delle Universiadi 2019, vanificato dalla sentenza del Consiglio di Stato che ha disposto la concessione dell’impianto alla Giano srl. Sebbene gli attuali concessionari abbiano manifestato la volontà di mettere a disposizione il Collana in occasione dei giochi universitari, commissario straordinario e Coni hanno già individuato l’alternativa in strutture di altre provincie. Mandando in fumo le risorse messe in campo fino ad oggi". Così, in una nota congiunta, gli esponenti campani del Movimento 5 stelle, la consigliera regionale Maria Muscarà, il deputato Alessandro Amitrano e la consigliera della quinta municipalità di Napoli Stefania Sannino, a margine di un’ispezione effettuata questa mattina al Collana. (segue) (Ren)