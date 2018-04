Sanità: Zinzi (Fi), unione ospedali Benevento è anacronistico. Presento interrogazione

- "Analizzando le scelte del governatore in materia di Sanità c'è da chiedersi se De Luca viva davvero in Campania, magari Salerno fa regione a parte e non ne sapevamo nulla. Quanto disposto per gli ospedali Rummo e Sant'Alfonso de' Liguori è anacronistico alla luce del rapporto Osservasalute 2017 sulla qualità dell'assistenza nelle regioni italiane. In Campania c'è un alto tasso di mortalità per mancanza di un adeguato sistema di prevenzione. La risposta di De Luca a tutto questo non può essere quella di depotenziare le strutture ospedaliere". Così il consigliere regionale della Campania di Forza Italia Gianpiero Zinzi che, accogliendo la richiesta dell'ex ministro per le Politiche agricole e forestali, Nunzia De Girolamo, e le sollecitazioni provenienti dai sindaci del beneventano, ha presentato un'interrogazione indirizzata al presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca avente ad oggetto "Gravi incertezze per i cittadini del Beneventano per il futuro degli Ospedali Rummo e Sant'Alfonso de' Liguori". (segue) (Ren)