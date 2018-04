Sanità: Zinzi (Fi), unione ospedali Benevento è anacronistico. Presento interrogazione (2)

- "Ci siamo battuti, in Commissione Terra dei Fuochi ed in Consiglio regionale, per la realizzazione del Polo oncologico. Ad oggi, invece, mancano le strutture necessarie per il Polo e c'è incertezza sulle prospettive di futuro per i due presidi ospedalieri. De Luca dovrà chiarire una volta e per tutte in cosa consiste la sua 'rivoluzione'", ha aggiunto Zinzi, che ha interrogato De Luca per conoscere "quali siano gli intendimenti in merito all'opportunità di una nuova pianificazione dei mezzi e delle strutture necessarie alla realizzazione del Polo Oncologico e, nelle more, l'urgente reinserimento di posti letto nei reparti di Cardiologia e Ortopedia all'interno del "Sant'Alfonso" al pari del Pronto Soccorso che deve necessariamente restare a Sant'Agata de' Goti". (Ren)